Şehitlerin kabirleri ziyaret edilecek

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kıbrıs Barış Harekatı'na 1974 yılında katılan gaziler için "Kıbrıs'ın Fatihleri Yavru Vatanda" sloganıyla 5 günlük gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında muharip gaziler, 48 yıl sonra askerlik döneminde görevli oldukları bölgeleri gezerek anılarını tazeleyecek, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir ve gazilerle görüşerek, Kıbrıs halkına selamlarını iletmesini istedi.

Demirtaş, AA muhabirine, Mardinli Kıbrıs gazilerinin gezide geçmişte yaşadıkları günleri yad edeceklerini söyledi.

KKTC halkına gazilerle selamlarını yolladıklarını, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, onların yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğini dile getiren Demirtaş, "İki ülke arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Hakikaten bizi heyecanlandırıyorlar. Geçmişte yaptıkları fedakarlıklardan dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpolat da harekata katıldıklarında duydukları heyecanı 48 yıl sonra tekrar kalplerinde yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs'ı hiç unutmadıklarını kaydeden Akpolat, "48 yıl önce savaştığımız yere gidiyoruz. 48 sene önce yavru vatana kanımızı verdik. Bize ihtiyaç duyarlarsa yine orada görev alabiliriz." dedi.

