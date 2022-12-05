Hem göze hem kulağa hitap etti

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Maxim Royal Hotel’de sahne alan Alya sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkıların pek çoğunu hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendire sanatçı yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Şık elbisesiyle hayranlarından tam not alan sanatçı, konuklarına kendisine gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.

Sanatçı, son dakikalarda herkesi sahneye davet ederek adeta görsel bir şölene de imza attı. Sanatçı 31 Aralıkta Maxim Royal’ın 7. yılına özel olarak yapılacak programda yine Maxim sahnesinde olacağını, bu geceyi eşsiz bir eğlenceyle kutlamak isteyen herkesi Maxim Royal’e beklediğini ileterek sahnesini sonlandırdı.

