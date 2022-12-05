Harmancı’dan Basın-Sen'e ziyaret 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibi Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti

Açıklamaya göre, Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın artık demokrasinin, insan haklarının beşiği olduğu noktaya gelebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Harmancı, “Bu yöndeki mücadele asla sonlanmadan her gün yapılması gereken bir mücadeledir. Bu bağlamda biz de aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın emekçilerinin çalışma ve özlük hakları konusunda Basın-Sen’in büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığını kaydeden Harmancı, Basın-Sen’in Basın Yasası’nda neler olduğunu gördükleri gibi kendilerinin de 51/95 sayılı yasada süreçlerin nasıl ilerlediğini görüp yaşadıklarını söyledi.

