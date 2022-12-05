Eğitime öncelik verilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Okul Öncesi, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi’ni ve Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek projelerini paylaştı.

Açıklamaya göre, öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya gelen Sıla Usar İncirli ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Aydınlık Lefkoşa’yı aydınlık zihinlerle hayata geçireceğiz” dedi.

Öğretmenler ve müdürlerle projelerini paylaşan Sıla Usar İncirli, öğrencilerle sohbet etme fırsatı da yakaladı.

Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun, “kimseyi memnun etmediğini” söyleyen İncirli, Lefkoşa’nın gündüz nüfusunun 120 bine kadar çıktığını belirtti.

LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, Lefkoşa’ya çalışmaya gelenlere de hizmet ettiğini aktaran İncirli, Lefkoşa’nın alt yapısında eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Belediyede 8 buçuk yıldır aynı yönetimin olduğunu anımsatan Usar İncirli, “10 yıldan eski bir çöküşün bahanesini kabul edemiyoruz. Doğru yönetilmiş olsaydı Lefkoşa, bu kadar karanlık olmazdı” diye konuştu.

