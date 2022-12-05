Suna ERDEN

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel yönetim seçimleriyle ilgili kesinleşen aday listesini dün açıkladı. Buna göre; belediye başkanlığı için 67, meclis üyelikleri için de 288 kişi yarışacak. Ada genelinde muhtar ve İhtiyar Heyeti üyeliği için yarışacak aday sayısı ise 2 bin 223… Kesinleşen adayların açıklanması nedeniyle siyasi partilerin propaganda süreçleri de bugün başlıyor. UBP, saat 16.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor salonunda aday tanıtım şöleni yapacak. Şölen bazı TV’ler tarafından canlı yayınlanacak.

Seçime katılan 67 belediye başkan adayından sadece 6’sını kadınlar oluştururken, Lefkoşa’da CTP’nin adayı Sıla Usar İncirli, Gazimağusa’da Bağımsız aday Habibe Çetin, Değirmenlik’te UBP’nin adayı Ebru Törehan, Mehmetçik’te UBP’nin adayı Fatma Çimen Tuğlu, Yeniboğaziçi’nde CTP’nin adayı Şifa Çolakoğlu, Mesarya Belediyesi’nde ise Bağımsız aday Eylem Dolmacı Nalcıoğlu yarışacak. (Tüm adayların listesi sayfa 22-23-24 ve 25’te)



