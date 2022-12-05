Tümü yabancı

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen Ters Yön Operasyonu sonucu bir kilo 750 gram hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda Nijerya uyruklu 5 kişi yakalandı. Bir zanlının ise operasyon esnasında polisten kaçmayı başardığı belirtildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alınırken, önceki gün Akyar Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonla birlikte son 2 günde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2 kilo 850 grama çıktı.

Trafik kontrolünde durduruldu

Polisten verilen bilgiye göre; önceki gece Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde K.C.O.’nun

(E-28) yönetimindeki araç trafik kontrolü için durduruldu.

K.C.O.’nun şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapılacağı sırada inen K.C.O. ve araçta yolcu olarak bulunan O.C.A. tasarruflarında bulunan çanta ile koşarak kaçmaya çalıştı.

K.C.O.polis tarafından yakalanarak tutuklanırken, O.C.A. ise olay yerinden kaçtı.

Çantada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildi.

K.C.O.’nun evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından yapılan aramada; 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.O.(E-34), H.N.(K-23), N.S.A.(E-23) ve M.D.’nin (E-23) kalmakta oldukları Lefkoşa’daki ikametgahta ise bir kilo 50 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 135 Euro, 350 Sterlin ve 956 Dolar para bulunarak emare olarak alındı.

5 zanlı tutuklanırken, olay yerinden kaçan, O.C.A. ise aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022, 10:52