Siyasetten uzak sanata yakın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Mayıs” isimli sergisi ve Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in “İthaf” isimli kişisel seramik sergisinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, son birkaç haftadır farklı sergilerin açılışlarını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanata verilen önem ve KKTC’nin tanıtımı açısından uluslararası sanatçıların KKTC’de sergiledikleri çalışmaların önemine işaret etti.



Verilen bilgiye göre, sergilere katılan sanatçıları tebrik eden Tatar, bilim ve sanatın bir arada olmasıyla ortaya çıkan eserleri, değerli ve geleceğe ışık tutacak çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tatar, sanatıyla, kültürüyle, geçmişiyle, tarihiyle KKTC’nin önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekerek, ortaya konan yaratıcılığın, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin geleceğe taşınması bakımından önemine değindi.