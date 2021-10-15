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Tarihe not düşüldü

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Farklı alanlarda ülkeye değer kattığı düşünülen 41 kadının portreleri, özel eşyaları ve belgeleri aynı sergide yer aldı

Tarihe not düşüldü
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Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, Garanti BBVA iş birliğinde Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen sergide, farklı alanlarda ülkeye değer kattığı düşünülen 41 kadının portreleri dışında, özel eşyaları ve belgeleri yer aldı.
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin amacının yaşama katkı koyan güçlü kadınları tanıtarak, gençlerin ufkunu açmak olduğunu söyledi.

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Ekingen, derneğin yola çıkarken belgesel çekimleri, röportajlar, sergiler, kitap yayını gibi hedefler koyduğunu anlatarak,  dernek üyelerinin de bu çalışmaları yaparken kendilerini geliştirmesi için seminerler düzenlendiğini kaydetti.
Garanti Bankası Ülke Sorumlusu Sevda Özen ise, derneğin çalışmalarını kurulduğu günden itibaren takip ettiğini belirterek, derneğin çalışmalarının, topluma yaptığı katkılar açısından önemine değindi.
 

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