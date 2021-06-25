Toplumsal bir yara irdelendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği “Zehir” isimli filmin galası önceki akşam yapıldı.

Açıklamaya göre, yapım ve yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı, senaryosunu Hasan Karaokçu ile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” isimli filmin, “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapılan gala gösterimi, Lefkoşa The Paradise Park’ta gerçekleştirildi.

Galaya, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, TKP- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve davetliler katıldı. Törende ilk olarak filmde görev alan oyuncuların tanıtımı yapıldı. “Zehir” filmine destek verenlere plaketlerinin takdiminin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan “Zehir” filminin oyuncu kadrosunda Doğukan Arıkan, Fulya Tilki, Yiğit Küçük, Seniha Kanatlı, Berk Çakır, Kemal Bağbal, Yuşa Erdoğan ve Günkut Model Ajansı ile Kıbrıs Ayla Algan Oyunculuk Atölye öğrencilerden birçok genç yetenek yer alıyor.