30 bin kişinin katıldığı Limasol karnavalı sona erdi

Güney Kıbrıs’ta her yıl, Paskalya yortusu öncesindeki perhizin başlangıcı olan "Kathara Deftera"dan (Temiz Pazartesi) 11 gün önce düzenlenen ve 10 gün süren Limasol karnavalı sona erdi.

Karnavalın son gününde büyük bir şenliğin düzenlendiği ve herkesin çılgınca eğlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 30 bin karnavalda görev aldığını, kentin çeşitli dans gösterilerine ve renkli görüntülere sahne olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Rumların, corona virüsüne aldırış etmeksizin festivale büyük ilgi gösterdiği, 10 günün ardından “Temiz Pazartesi” nedeniyle toplanarak nehir kenarlarında piknik yaptıkları ve perhize başladıkları kaydedildi.