Bu yıl 5’incisi düzenlenen Ot Kültür Festivaline yoğun katılım oldu

Tatlısu Belediyesinin, Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlediği 5.Ot Kültür Festivali geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti.

Son günlerde Türkiye ve Kıbrıs'ta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle programdaki tüm konserler iptal edilirken, çocuklara yönelik Komedyen İllüzyonist Enver Ertaş, Jonglör ve Kukla şovda Erkan Obüs gösterilerinin yanısıra Leylek Bacaklı Uzun Adamlar, Soğuk Heykeller, Makyaj Sanatı artisti Sahavet Aslan ve ücretsiz portre ve karikatür çiziminde Mustafa Tozakı gün boyunca festivalde büyük ilgi görerek yer aldılar.

Festival hakkında açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan hedeflenen katılım sayısının beklenenin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Festivale gelen, giden tüm katılımcılar ve stant sahiplerinin, festivalden çok mutlu ayrıldıkları gözlemlendi

