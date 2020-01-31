Ahmet Evan, Merit Park Letafet Lounge Bar’da yine en özel parçalarını seslendirdi

Ada’nın sevilen sanatçısı Ahmet Evan, Girne’nin en gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da çarşamba akşamları dinleyenleriyle buluşma geleneğini sürdürüyor.

Güler yüzü ve samimi enerjisiyle tanıdığımız Ahmet Evan, dinleyenlerini kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Evan’ın geçmişten ve günümüzden repertuvarına eklediği bir birinden sevilen parçalar ile geceye enerjik başlandı.

Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından olan, Barış Manço, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve Athena gibi isimlerin parçalarını, Ahmet Evan sevenleri eşliğinde seslendirdi.

Dans ederek ve Evan’ın seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlenceye doymayan Letafet Lounge Bar misafirleri, unutulmaz bir çarşamba gecesi yaşadı.

Ahmet Evan Şubat ayında yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak.

Letafet Lounge Bar’da aylardır sahne alan Ahmet Evan, Merit Park’ta çarşamba gecelerini hareketlendirmeye uzun bir süre daha devam edecek.