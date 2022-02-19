Sevenleri uğurladı

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un babası TMT’nin ilk mensuplarından olan ve ‘Terzi Yusuf’ olarak bilinen Yusuf Taçoy dün son yolculuğuna uğurlandı. Taçoy için şehit protokolü düzenlenirken, tabutu Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü. Taçoy’un cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski Başbakan Hamza Ersan Saner, UBP Milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkân ve çok sayıda seveni katıldı.

Taçoy’un cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından taşınarak mezarlık alanına götürüldü. Taçoy, dualar eşliğinde Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

