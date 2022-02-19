4 milyon aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Aylardır maaş alamayan Gazimağusa Belediyesi çalışanları önceki gün başlattığı grevi dün eylem yaparak sürdürdü. Ellerinde pankartlarla anıt çemberine yürüyen çalışanlar daha sonra belediye önünde toplandı. Çalışanlar, maaş, özlük hakları, ek mesai alacakları tam ve zamanında ödenmediği için belli aralıklarla uyarı grevleri yapacaklarını belirtti. Eylemde Özüşen, personelin belediyeden 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu açıkladı.

Sorunlar giderek büyüyor

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası dün de 08.00-14.00 saatleri arasında eylem gerçekleştirdi. Eylemciler, Anıt Çemberi'ne yürüdü, burada bir süre pankart açtıktan sonra belediye binası önüne geri döndü.

Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “Belediyeye personel alımı ve ekonomik nedenler dolayısıyla” grev yaptıklarını anlattı.

Özüşen, ekonomik konularla ilgili olarak; dün itibarıyla 863 bin TL tutarındaki 15’lik maaşların ödenmediğini, geçici personelin 700 bin TL tutarında özlük haklarının da ödenmediğini, GAMABEL personelinin 850 bin TL olan ocak maaşlarını halen alamadığını belirtti.

Personelin 14 aylık ek mesai alacaklarının bulunduğunu söyleyen Özüşen, Belediye Başkanı’nın ek mesai ödemeleriyle ilgili taahhüt ettiği takvimde de 5 aylık gerilik olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi personelinin Belediyeden toplamda 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu kaydeden Özüşen, her ödeme döneminde bu sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini, belediye yönetiminin ne tedbir alacağını görmek istediklerini söyledi. Mağusa Türk Genel-İş Başkanı Özüşen, tatmin edici bir plan ve takvim ortaya konmazsa grevin ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Özüşen, “Gazimağusa Belediyesi ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulur?” sorusuna verdiği yanıtta, Belediye Başkanı’nın istihdam politikasını yeniden gözden geçirmesi, fuzuli harcamaların bırakılması gerektiğini, “over draft, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı” ödemelerinde gecikmeden dolayı yaşanan ceza ve faiz giderlerinden de kurtulması, giderlerin kontrol altına alınması, ayrıca istihdamın da en başta işe göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.