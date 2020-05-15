Disneyland açılıyor

Çin’in Şanghay şehrindeki Disneyland oyun parkının açılmasının ardından ABD’nin Florida eyaletindeki tema park da açılıyor. Disneyland ziyaretçileri sıkı virüs tedbirleriyle ağırlanacak.

Çin’in Şanghay şehrindeki Disneyland oyun parkının açılmasının ardından ABD’nin Florida eyaletindeki tema park da açılıyor.

Corona salgını nedeniyle kapatılan dev tema parkının Disney Springs bölümü 20 Mayıs’ta yeniden hizmete giriyor.

Dünyanın farklı yerlerinde tema parkları olan Disney World şirketi, salgın nedeniyle mart ayında parkları kapatma kararı almıştı. Kapalı kalan parkların zorunlu izne çıkarılan çalışanları da işbaşı yapacak.

Tema parklara girişlerde salgına karşı sıkı tedbirler alınacak. Ziyaretçilerden maske takmaları istenirken, çalışanlar üç kez yıkanabilir maskeler kullanacak. Sık dokunulan alanlar dikkatle dezenfekte edilecek. Ziyaretçilerin ateş ölçümleri de yapılacak.



Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 10:32