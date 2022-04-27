Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel bünyesinde bulunan Letafet’te hafta sonu doyasıya eğlence yaşandı. En güzel türküleri ve sazıyla cumartesi gecesi Letafet’te sahne alan Soner Olgun, sevenlerini mest etti. Kendisini dinlemeye gelen her yaştan sevenlerini, içten bir şekilde selamlayarak sahnedeki yerini alkışlar eşliğinde alan Soner Olgun, konserinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ına denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gecede ‘Gülpembe, Kum Gibi’ şarkıları seslendiren Olgun, ayrıca Cem Karaca’nın şarkılarına da yer verdi.

Sazına en çok yakışan türküleri repertuarına ekleyen Soner Olgun, bir hafta sonra başlayacak olan sevenlerinin şeker bayramını da kutladı.



