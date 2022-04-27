Faiz yüzde 25

Maliye Bakanlığı’nın 150 milyon lira borçlanmak için açtığı ihale dün sonuçlandı. Ancak bankalara Maliye’nin talep ettiği tutarında çok altında teklif verdi. Bankalar, 26 milyonluk teklif verirken, yüzde 25 faiz uygulanacağı belirtildi.

Maliye dünkü ihaleyle birlikte 2022 yılı Ocak-Nisan ayları arasında 5 kez borçlanmış oldu.

150 milyon istedi, 26 milyon aldı

Maliye Bakanlığı, 26 Nisan 2022 tarihinde 150 milyon TL’lik borçlanma talebiyle çıktığı ihale dün sonuçlandı. 100 gün vadeli ihaleye, 31 milyon TL teklif verildi, borçlanma ise 26 milyon TL olarak gerçekleşti.

5’inci borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde beşinci kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitti.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Ortalama yıllık yüzde 23,67 bileşik faizle alınan 70 milyon TL’nin 15 Mayıs 2022’ye kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu.

Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. 30 milyonluk borcun ise 13 Mayıs 2022’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 31 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi.

Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi. Bu borcun ise 14 Temmuz 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.