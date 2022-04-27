Kabul edilemez

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), AKSA’ya olan bir milyar 46 milyon 125 bin TL’lik borcunu KKTC Devleti’nin üstlenmesini eleştirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, kanun hükmünde kararnameyle alınan kararla bu borcu, halka ödetme kararı alınmasını kabul edilmez bularak, KIB-TEK’in zararlarının esas sorumlusunun siyasi iktidarların tümü ve atadıkları KIB-TEK yönetimleri olduğunu kaydetti.

Manga, Memur-Sen olarak taleplerinin, KKTC Meclisi’nde temsil edilen ve iktidar görevi ifa eden tüm siyasilerin ve atadıkları tüm yönetimlerinin geriye dönük zarar sorumluluklarının saptanması olduğunu vurguladı.

Manga, “Bu saptamalar sonrasında, öncelikle zarar sorumlulukları oranında, siyasi partilere devlet katkılarından kesinti yapılarak, KIB-TEK borçlarının kapatılması gerektiği inancındayız” dedi.

Akın Manga, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Hükümet krizlerinin yarattığı güvensizlik ve istikrarsızlık sürüyor. Halkımız geçim, siyasiler ise koltuk derdinde. Ekonomik kriz, halkın tüm kesimlerini sarsarken, Hükümet giderayak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, AKSA’ya olan bir milyar, 46 milyon 125bin TL’lik borcunu KKTC Devleti adına üstlenme kararı aldı. Kanun hükmünde kararnameyle alınan kararla bu borcu, halka ödetme kararı alınmıştır.

KIB-TEK’in zararlarının esas sorumlusu siyasi iktidarların tümü ve atadıkları KIB-TEK yönetimleridir. Memur-Sen olarak talebimiz, KKTC Meclisi’nde temsil edilen ve iktidar görevi ifa eden tüm siyasilerin ve atadıkları tüm yönetimlerinin geriye dönük zarar sorumluluklarının saptanmasıdır. Bu saptamalar sonrasında, öncelikle zarar sorumlulukları oranında, siyasi partilere devlet katkılarından kesinti yapılarak, KIB-TEK borçlarının kapatılması gerektiği inancındayız. Ekonomik direncini, siyasi beceriksizliklerle sıfırladığınız halka, daha fazla yüklenmeyiniz. Toplumsal patlamalara sebep olmayınız.

Ticaret odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, Kamu çalışanlarının yaz mesaisinin kaldırılması taleplerini manidar buluyoruz. Konu hakkın, yasalara dayalı bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. Kamu çalışanları, Devlet’e olan vergi ve sosyal güvenlik fonları katkılarını peşinen ödemektedirler. Muhasebe oyunları ile vergi düşürme ve/veya yüksek maaş ödenip, sosyal fonlara asgari ücretten yatırım yapma şansları da yoktur.

Yeni kurulan Hükümeti de, sanayi ve ticaret odalarını da eğri oturup doğru düşünmeye davet ediyoruz. Halkımızın öfkesini ve de sabrını daha fazla zorlamayınız. İnsanca yaşam hakkı, güven ve istikrar istiyoruz.”