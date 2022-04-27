Ağır suç işledi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde üçü 15 yaşında kız çocuğu, ikisi kadın 5 kişiye cinsel saldırıda bulunan, ayrıca; hırsızlık yaptığı da ortaya çıkan Salman Salman hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanık Salman’ın 28 Ekim 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde yolda yürümekte E.C.’nin (K-15) elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Sanığın 30 Ekim 2021 tarihinde saat 04.20 sıralarında ise Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde G.B'ye ait ve içerisinde olan 250 dolar, altın kolye, kimlik kartları olan çantayı çaldığı aktarıldı.

Sanığın 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında da Surlariçi bölgesinde yolda yürümekte olan G. A.’nın (K-32) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu anımsatıldı.

Sanığın yine 1 Kasım günü saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yolda yürümekte olan A.U.’nun (K-43) kalçasını sıktığı, eteğini çektiği ve cinsel içerikli küfürler ettiği açıklandı.

Çocuk ve kadınların haklarını ihlal etti

Sanığın yine aynı gün saat 13.45 sıralarında Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde yolda yürümekte olan B.İ.’nin (K-15) kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Sanığın yine 1 Kasım günü saat 13.55 sıralarında Reşadiye Sokak üzerinde, yolda yürümekte olan E.Ç.’nin (K-15) sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi.

Sanığın 13 Kasım 2021 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

Olguların aktarılmasının ardından Yargıç Şerife Kâtip kararı okudu. Şerife Kâtip, sanığın 5 kişiye ardı ardına cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Katip, sanığın kadın ile çocukların cinsel dokunulmazlık ve bedensel dokunulmazlıklarını ihlal ettiğini belirtti.

Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Katip, sanığı oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.