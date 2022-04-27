Karar sevindirici

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "İthal içkilerde zamlı fon iki katı bulmazken, bir tek yerli üretim içkide zamlı fonun üç kattan fazla olmasını nasıl açıklayacağız? Yerli üretimin desteklenmesiyle mi?" diye sordu. Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden alkoldeki fon indirimine işaret etti.

Erhürman, “İkinci Sucuoğlu hükümetinin alkollü içki zammının ekonomik akla uygun olmadığını defalarca söyledik. Nihayet üçüncü Sucuoğlu hükümetinin zamdan indirim kararını alabilmiş olması sevindirici” dedi.

Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ama ithal içkilerde zamlı fon iki katı bulmazken, bir tek yerli üretim içkide zamlı fonun üç kattan fazla olmasını nasıl açıklayacağız? Yerli üretimin desteklenmesiyle mi?

İnsan yazarken de korkuyor tabii! Şimdi birileri bunu, yerli üretimde fon zammını indirin yerine, ithal içkide fon zammını artırın diye okuyabilir!”

Elektrikte yeniden çoklu tarifeye geçilecek olmasını da değerlendiren Erhürman, şunları söyledi:

“Dörtlü hükumet döneminde, Özdil Nami'nin bakanlığında, dönemin KIB-TEK yöneticilerinin yoğun çalışmaları sonucunda elektrikte çoklu tarifeye geçilirken yapılan eleştirileri unutmadım. "Çoklu zam" diyenler mi istersiniz, neler neler! Nitekim Sucuoğlu'nun ikinci başbakanlığında Atun geldi ve çoklu tarifeyi kaldırdı.

Şimdi Sucuoğlu'nun üçüncü başbakanlığında hükumetin açıklamalarından anlıyoruz ki Mayıs ayında yeniden çoklu tarifeye geçiliyor. Sn. Amcaoğlu "doğru olan bu" diyor. Doğru olan bir uygulamanın doğruluğunun açıkça kabul edilebilmesi için ne kadar uzun bir süre gerekti!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklamalarına işaret etti.

"Tam anlamıyla ibretlik!"

Amcaoğlu'nun önceki akşam BRT'de katıldığı programda söylediklerinin tam anlamıyla ibretlik olduğuna vurgu yapan Erhürman, Amcaoğlu'nun fahiş alkollü içki zammının gümrük gelirlerini ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerini düşürdüğünü, elektrik zammında yanlış hesap yapıldığını, zamdan indirimin maliyetinin 180 değil 25-30 milyon TL olduğunu açıkladığına dikkati çekti.

Amcaoğlu'nun ayrıca KIB-TEK yönetiminin kasım ayından bu yana neden hata yaparak bu üç-dört aylık zararın oluşmasına sebebiyet verdiğini de soran CTP lideri Erhürman, 59 gün boyunca bu alanlarda yapılan yanlışları söyleyen/anlatan muhalefet milletvekillerine "yalnızca eleştiri yapıyorsunuz, öneri yapmıyorsunuz" diyenlerin şimdi ne diyeceğini de sordu.

"Tahribat nasıl giderilecek?"

Peki bakan olmadan önce de UBP milletvekili ve eski Maliye Bakanı olan Amcaoğlu'nun bunları söylerken, iki milletvekili Amcaoğlu ve Atun'u yan yana getirip söyledikleri birbirine taban tabana zıt şeyler arasından doğrusunu bulma becerisini gösteremeyip ülkeyi kaosa sürükleyen Sucuoğlu'nun bu durumda yine "hatadan dönmek erdemdir" demekle mi yetinip yetinmeyeceğini soran Erhürman, açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"59 gündür ülkenin yönetilmemesinin, bu krizin ortasında hem Maliye'nin, hem yurttaşların zarara uğratılmasının ve ardından yaşatılan maskaralığın yarattığı tahribat nasıl giderilecek? Sn. Amcaoğlu'nun anlattıkları bu ülkeyi yönetmek konusunda size güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyuyor!"