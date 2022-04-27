Üzülüyoruz

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta toplam 17 gölet var ama bunların 7 tanesi tamamen kurumuş, su tutmaz durumda. Diğer göletlerde ise toplam su miktarının 11 milyon 395 bin metreküp olduğu öğrenildi. Göletler içinde en fazla su birikimi bir milyon 46 bin metreküp ile Akdeniz ve bir milyon 360 bin metre küp ile Geçitkale Eğridere göletlerinde bulunuyor.

Güney Kıbrıs’taki 18 barajın en büyüğü olan Kouris Barajı’nda dün itibarıyla 95 milyon 680 bin metre küp su bulunuyordu. Bu rakam barajın toplam kapasitesinin yüzde 83,2’sini oluşturuyor. Barajların tamamındaki su miktarı ise 290 milyon 804 bin metre küp.

17 göletin 7’si kurudu

Kuzeyde bulunan göletlerin bazıları kurudu bazıları kurumak üzere. Beşparmak Alagadi Çiftlikdere, Değirmenlik Çatladere, Haspolat, Dağyolu Üçparmakdere, Arapköy Uzundere ve Mersinlik Azganlıdere göletleri tamamen kururken, Hamitköy Baştanlıkdere, Serdarlı Ağıllıdere, Geçitkale Eğridere göletlerinin doluluk oranı yüzde 50’nin altında seyrediyor. Ülkedeki 17 göletin 10’nunda toplam su miktarı 11 milyon 395 bin metreküp olurken, güneyde sadece bir barajın doluluk oranı kuzeydeki tüm göletleri geride bırakıyor. Güneydeki 18 barajın en büyüğü olan Kouris Barajı’nda dün itibarıyla 95 milyon 680 bin metreküp su bulunurken, barajların tamamındaki su miktarının ise 290 milyon 804 bin metreküp olduğu belirtildi.

Kuzeydeki 17 göletteki doluluk oranı

Kuzeydeki göletlerle güneydeki barajlar arasındaki fark şöyle;

Yılmazköy Polatdere: 517 bin 167 metreküp

Arapköy Uzundere: 444 bin 150 metreküp

Arapköy Ayanidere: 608 bin 881 metreküp

Beşparmak Alagadi Çiftlikdere: 774 bin 575 metreküp

Hamitköy Baştanlıkdere: 529 bin 125 metreküp

Değirmenlik Çatladere: 296 bin 814 metreküp

Serdarlı Ağıllıdere: 391 bin 880 metreküp

Geçitkale Eğridere: 1 milyon 360 bin 510 metreküp

Ergazi Sayadere :405 bin metreküp

Mersinlik Azganlıdere: 1 milyon 145 bin 65 metreküp

Dağyolu Üçparmakdere: 392 bin 250 metreküp

Gemikonağı Madendere : 4 milyon 121 bin 205 metreküp

Gönyeli: 453 bin 857 metreküp

Kanlıköy: 730 bin 294 metreküp

Haspolat: 117 bin 390 metreküp

Gönendere : 938 bin 666 metreküp

Akdeniz: 1 milyon 468 bin 157 metreküp

Güneydeki barajların doluluk oranları

Kouris: 95 milyon 680 metreküp

Kalavasos : 16 milyon 404 metreküp

Lefkara: 13 milyon 654 metreküp

Dipotamos: 15 milyon 279 metreküp

Germasoyeia: 13 milyon 453 metreküp

Arminou: 2 milyon 734 metreküp

Polemidia: 2 milyon 843 metreküp

Achna: 3 milyon 100 metreküp

Asprokremmos: 52 milyon 080 metreküp

Kannaviou: 16 milyon 963 metreküp

Mavrokolympos: 1 milyon 558 metreküp

Evretou: 22 milyon 900 metreküp

Argaka: 952 metreküp

Pomos: 860 metreküp

Agia Marina: 276 metreküp

Vyzakia: 1 milyon 667 metreküp

Xyliatos: 1 milyon 430 metreküp

Kalopanagiotis: 363 metreküp



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022, 10:14