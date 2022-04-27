Üzülüyoruz

Özlem ÇİMENDAL
Kuzey Kıbrıs’ta toplam 17 gölet var ama bunların 7 tanesi tamamen kurumuş, su tutmaz durumda. Diğer göletlerde ise toplam su miktarının 11 milyon 395 bin metreküp olduğu öğrenildi. Göletler içinde en fazla su birikimi bir milyon 46 bin metreküp ile Akdeniz ve bir milyon 360 bin metre küp ile Geçitkale Eğridere göletlerinde bulunuyor.
Güney Kıbrıs’taki 18 barajın en büyüğü olan Kouris Barajı’nda dün itibarıyla 95 milyon 680 bin metre küp su bulunuyordu. Bu rakam barajın toplam kapasitesinin yüzde 83,2’sini oluşturuyor. Barajların tamamındaki su miktarı ise 290 milyon 804 bin metre küp.
17 göletin 7’si kurudu
Kuzeyde bulunan göletlerin bazıları kurudu bazıları kurumak üzere. Beşparmak Alagadi Çiftlikdere, Değirmenlik Çatladere, Haspolat, Dağyolu Üçparmakdere, Arapköy Uzundere ve Mersinlik Azganlıdere göletleri tamamen kururken, Hamitköy Baştanlıkdere, Serdarlı Ağıllıdere, Geçitkale Eğridere göletlerinin doluluk oranı yüzde 50’nin altında seyrediyor. Ülkedeki 17 göletin 10’nunda toplam su miktarı 11 milyon 395 bin metreküp olurken, güneyde sadece bir barajın doluluk oranı kuzeydeki tüm göletleri geride bırakıyor. Güneydeki 18 barajın en büyüğü olan Kouris Barajı’nda dün itibarıyla 95 milyon 680 bin metreküp su bulunurken, barajların tamamındaki su miktarının ise 290 milyon 804 bin metreküp olduğu belirtildi.
Kuzeydeki 17 göletteki doluluk oranı
Kuzeydeki göletlerle güneydeki barajlar arasındaki fark şöyle;
Yılmazköy Polatdere: 517 bin 167 metreküp
Arapköy Uzundere: 444 bin 150 metreküp
Arapköy Ayanidere: 608 bin 881 metreküp
Beşparmak Alagadi Çiftlikdere: 774 bin 575 metreküp
Hamitköy Baştanlıkdere: 529 bin 125 metreküp
Değirmenlik Çatladere: 296 bin 814 metreküp
Serdarlı Ağıllıdere: 391 bin 880 metreküp
Geçitkale Eğridere: 1 milyon 360 bin 510 metreküp
Ergazi Sayadere :405 bin metreküp
Mersinlik Azganlıdere: 1 milyon 145 bin 65 metreküp
Dağyolu Üçparmakdere: 392 bin 250 metreküp
Gemikonağı Madendere : 4 milyon 121 bin 205 metreküp
Gönyeli: 453 bin 857 metreküp
Kanlıköy: 730 bin 294 metreküp
Haspolat: 117 bin 390 metreküp
Gönendere : 938 bin 666 metreküp
Akdeniz: 1 milyon 468 bin 157 metreküp
Güneydeki barajların doluluk oranları
Kouris: 95 milyon 680 metreküp
Kalavasos : 16 milyon 404 metreküp
Lefkara: 13 milyon 654 metreküp
Dipotamos: 15 milyon 279 metreküp
Germasoyeia: 13 milyon 453 metreküp
Arminou: 2 milyon 734 metreküp
Polemidia: 2 milyon 843 metreküp
Achna: 3 milyon 100 metreküp
Asprokremmos: 52 milyon 080 metreküp
Kannaviou: 16 milyon 963 metreküp
Mavrokolympos: 1 milyon 558 metreküp
Evretou: 22 milyon 900 metreküp
Argaka: 952 metreküp
Pomos: 860 metreküp
Agia Marina: 276 metreküp
Vyzakia: 1 milyon 667 metreküp
Xyliatos: 1 milyon 430 metreküp
Kalopanagiotis: 363 metreküp