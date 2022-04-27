Hastalar duş yapamıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelindeki devlet hastanelerine akaryakıt temin eden firma alacaklarını tahsil edemeyince olan hastalara oldu.

Firma devlet hastanelerine akaryakıt vermeyi durdururken, birçok sistem çalışamaz duruma geldi. Su ısıtma sisteminin çalışmamasından dolayı sıcak su bulamayan hastalar duş alamazken, sağlık personeli ve refakatçiler de mağdur oldu. Soğuk su ile banyo yapmak veya ellerini yüzlerini yıkamak zorunda kalan hastalar isyan ederken, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Firma 4 aydır alacaklarını tahsil edemedi

Diyalog muhabirinin Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetiminden aldığı bilgiye göre; Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı ödemelerini yapmadı. Bu nedenle Altınbaş Petrol(AL-PET), tüm hastanelere akaryakıt vermeyi durdurdu. Akaryakıtın olmaması nedeniyle ısıtma sistemlerinin devreye giremediğini ve musluklarda suların soğuk aktığını belirten hastane yönetimi, tüm devlet hastanelerinde aynı sorunun yaşandığını dile getirdi. Hastalar, hasta yakınları, refakatçiler ve sağlık personeli de yaşanan duruma isyan ederken, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.