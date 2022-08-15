Eğlence zirve yaptı

Merit Otelleri’nin Kuzey Kıbrıs’taki sekizinci ve en yeni oteli Merit Royal Diamond, müzik dünyasının en güçlü seslerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Açılışı ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve adanın en gözde oteli olarak turizmdeki yerini alan Merit Royal Diamond, ihtişamlı Karpaz Balo Salonu’nda Kuzey’in Oğlu Volkan Konak’ı ağırladı. Diamond temalı özel bir dans gösterisi ile başlayan gecenin her anında ayrı bir coşku yaşanırken Volkan Konak, hayranlarına tam bir müzik ziyafeti sundu.

Adanın en büyük balo salonunda görkemli bir ambiyansta sahneye çıkan Volkan Konak, güçlü repertuarı ve eşsiz sahne gösterileri ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Merit Royal Diamond sahnesindeki olağanüstü performansı ile kendine bir kez daha hayran bırakan ünlü sanatçı, şarkılarına eşlik eden konuklarına övgüler yağdırarak onları alkışladı.

Dillerden düşmeyen şarkılarını şiirleriyle ve anılarıyla süsleyen Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak, sempatik ve espirili tavırlarıyla da konuklarının gönlünü fethetti. Duygusal parçalarıyla hayranlarının kalbine dokunan başarılı sanatçı, hareketli şarkılarıyla da coşkuyu doruğa çıkardı. Merit Royal Diamond sahnesinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek Merit ailesine teşekkürlerini sunan Volkan Konak, sevenlerinin ayakta alkışları arasında sahnesini tamamladı.