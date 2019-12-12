2019 yılında Instagram'da en çok takip edilen ünlüler belli oldu. Geçen yıl 136 milyon takipçisi olan Selena Gomez, takipçi sayısını 163 milyona çıkarsa da listede 4'üncü sırada yer aldı. Instagram'ın en çok takip edilen kişisinin 192 milyon takipçisi var. İşte yılın en çok takip edilen Instagram ünlüleri...
1. Cristiano Ronaldo
192 milyon takipçi
2. Ariana Grande
168 milyon takipçi
3. Dwayne Johnson
164 milyon takipçi
4. Selena Gomez
163 milyon takipçi
5. Kim Kardashian
153 milyon takipçi
6. Kylie Jenner
152 milyon takipçi
7. Lionel Messi
137 milyon takipçi
8. Beyonce
135 milyon takipçi