2019 yılında Instagram'da en çok takip edilen ünlüler belli oldu. Geçen yıl 136 milyon takipçisi olan Selena Gomez, takipçi sayısını 163 milyona çıkarsa da listede 4'üncü sırada yer aldı. Instagram'ın en çok takip edilen kişisinin 192 milyon takipçisi var. İşte yılın en çok takip edilen Instagram ünlüleri...

1. Cristiano Ronaldo

192 milyon takipçi

2. Ariana Grande

168 milyon takipçi

3. Dwayne Johnson

164 milyon takipçi

4. Selena Gomez

163 milyon takipçi

5. Kim Kardashian

153 milyon takipçi

6. Kylie Jenner

152 milyon takipçi

7. Lionel Messi

137 milyon takipçi

8. Beyonce

135 milyon takipçi