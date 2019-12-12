‘Uyarılar dikkate alınmadı’

Rum Komünist AKEL Partisi Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, sözde Rum MEB’i içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağının geliştirilmesi konusunda basına yansıyan haberlerin ardından, Rum hükümetine yönelik bazı eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Haravgi’nin haberine göre Stefanu yaptığı açıklamada, AKEL’in geçtiğimiz yıllarda hükümeti, Rum kesiminin İsrail’le ortaklaşa istifade anlaşmasına varmaması yüzünden “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin ilerleyememesi tehlikesi olduğu konusunda uyardığını dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı ile Ticaret Bakanına iki mektup göndererek konuyu gündeme getirdiğini de dile getiren Stefanu, açıkçası uyarılarının dikkate alınmadığını ve hükümetin iletişim şovlarını sürdürdüğünü savundu.

Stefanu, hükümetin planlı bir enerji politikası yerine, iletişim politikası uyguladığını ve şimdi de bunun faturasının geldiğini eleştirilerine ekledi.

Surlar içinde devriye tepkisi

AKEL Sözcüsü Stefanu, Rum Yönetiminin, silahlı RMMO askerleri ve polislerin Güney Lefkoşa Surlariçi bölgesinde devriye başlatmasına da tepki gösterdi.

Stefanu, “militarizasyon ve polis devleti kentin niteliğine uymuyor, kent sakinlerinde, ziyaretçilerinde ve turistlerde güvenlik duygusunu güçlendirmiyor” dedi.

Haravgi’nin “Polis Devleti Lefkoşa Surlariçi’ne Uymuyor… Yeşil Hat İçin Aşırı Sağ Uygulamaların Kopyası” başlıklı haberine göre, Stefanu, “yollarda eli tetikte adamların gezmesi bölgedeki ticari faaliyete ve hareketliliğe yardımcı olmayacak. Lefkoşa Surlariçi hakkında yapılan tehlike edebiyatının ve kasten yayılan aşırılıkların oradaki gerçeklerle ilgisi yoktur, orada yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler bunu çok iyi biliyor” diye konuştu.

Rum Yönetiminin halkla ilişkiler taktiklerinin mülteci ve göçmen sorununu kapsayamayacağı görüşünü de ortaya koyan Stafanu şunları da ekledi:

“Unutulmamalıdır ki tehlikeli mantıklar aşırı sağın ve neo-faşizmin değirmenine su döker. Hükümet aşırı sağın dayatmak istediği gündemle oynamaya devam ederse (aşırı sağı) daha çok güçlendirecek. Suçun başka ülkelerden insanların varlığına bağlamak suçlarla ilgili istatistiklerle kanıtlanmadığı gibi, her zaman ve her yerde yabancı düşmanlığının ana bileşeni olmuştur.”