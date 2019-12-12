Kamuoyu aydınlatıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf'ın zarara uğratılmadığını, Gazimağusa’nın bir kreş kazandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, geçen hafta Ombudsman Emine Dizdarlı’nın bu konudaki raporu üzerine “Vakıfların Zarara Uğratıldığına” dair haberler yayımlandığına dikkat çekilerek, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin zarara uğramasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu mülkün vakıf arazisi üzerine inşa edilen bir kreş binası olduğuna işaret edildi.

Kadınların iş hayatına katılımı ve ekonomik özgürlüklerini kazanmasında uygun fiyatlı kreşlerin varlığının çok kritik bir konu olduğu, KKTC’de kreş sayısının yeterli olmadığı ve kadınların bu konuda çok ciddi problemler yaşamakta olunduğu belirtilen açıklamada, bazen çalışmak zorunda olan ihtiyaçlı ailelerin çocukları eve kilitleyip işe gittikleri durumların bile tespit edildiği kaydedildi.

Bu konunun, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı, Belediyeler, T.C. Büyükelçiliği ve STK temsilcileri ile birçok defa masaya yatırıldığı vurgulanan açıklamada, sonuç olarak, kreş projeleri yapılması kararı alındığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu konuya her zaman katkı yapmaya hazır olduğunu belirterek aktif rol üstlendiği kaydedildi.

Kreş projesinin aşamaları detaylı anlatıldı

Açıklamada, T.C. Büyükelçiliği’nin arazi gösterilirse kreş projelerinin inşa maliyetini karşılayabileceğini belirtmesinin ardından arazi bulmak için çalışmalar yapılırken, 2006 yılında vakıf arazisi içerisine kreş inşa etmiş olan ve sonrasında kirasını geciktirdiği için Vakıflar ile itilaflı olan bir işletmenin gündeme geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu işletme arazi içerisine kreş inşa etmiş, sonrasında ekonomik zorluklar yaşayıp iflas etmişti. O dönemde, binasını havaparası ile devretmek için çaba sarf etmekteydi. Binayı kendi inşa ettiği için orada yasal bir hakkı vardı.

Getirilen öneri üzerine, T.C. Büyükelçiliği yetkilileri, hazır kreş binasını satın alma ve sonrasında Mağusa Belediyesi’ne devredilmesinin mümkün olduğunu ve bu koşullarda katkı yapamaya hazır olduklarını belirtmiştir. Böylece bölgenin kadınlarına bir nefes olması hedeflenmiştir.

Bu amaçla, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şubesi’nden uzmanlar binanın değerini belirleme çalışmaları yapmış ve 70 Bin Sterlin değer biçmişlerdir.

Kreş işletmesinin yaklaşık 25 Bin Sterlin kira borcu bu bedelden düşülmüş kalan miktar kendisine ödenmiş ve kiracı binayı boşaltmıştır. Binanın mülkiyeti vakıflara geçmiştir.

TC Elçiliği garanti verdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu işlem karşılığında 70 bin sterlinin Mağusa Belediyesi tarafından ödenmesi şartıyla arazi ve üstündeki binayı Mağusa Belediyesi’ne kiralama kararı almıştır. T.C. Büyükelçiliği de bu meblağı karşılamayı taahhüt etmiştir”.

Açıklamada, yaşanan bu sürecin sonucunda; Aileler açısından çok önemli olan bir kreşin bölgeye kazandırıldığı; Bu kreşin faaliyete girmesi ile bölgede kadınların ekonomik yaşama daha rahat katılmasına yardımcı olunduğu; Zora düşmüş bir işadamının zor durumdan kurtarıldığı; Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kreş açılmasına yardımcı olma hedefinin gerçekleştirildiği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, tahsili zorlaşmış olan bir borcu aldığı ve yıllarca mahkemelerde sürecek tahliye işlemlerinin engellendiği vurgulandı.

Tüm taraflar kazançlı çıktı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, birçok başka durumda olduğu gibi çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği belirtilen açıklamada, sonuçta tüm tarafların ve toplumun kazançlı çıktığı bir operasyonun ortaya çıktığı vurgulandı.

Hayır bütçesi 40 binden 10 milyona çıktı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak biz soruyoruz: Bu sürecin sonunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi nasıl zarara uğratılmıştır? ‘Vakıflar zarara uğratılıyor’ söyleminin gündeme getirilmeye çalışıldığı bu günlerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi hakkındaki aşağıdaki gerçekleri bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz:

2013 yılında mevcut yönetimin gelmesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi hantal, eski bir yapıdan modern sistemleriyle çağdaş bir yapı olmuştur.

Tüm teknik altyapı yenilenmiş. Muhasebe, Emlak ve Arşiv Şubeleri dijitalleştirilmiştir. Evkaf yıllar sonra tekrar halka hizmet etmeye başlamıştır. Şeffaflaşma gerçekleşmiştir. Hayır bütçesi 40 Bin TL’den (2013 rakamı), 10 milyon TL’ye çıkmıştır. (2019 tahmini rakam) Tüm bu rakamlar web sitemizden (www.evkaf.org) takip edilebilir. Mevduatı 10 milyon TL’den, 80 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kültürel faaliyetlere ve tarihi binalarımıza yatırımlar artmıştır. Lefkoşa Surlariçi’nin çehresi değişmiştir…”