Kritik gün

Amerikan Kongresinin, 1987 yılından bu yana “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhinde uygulanmakta olan Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasını bugün onaylamasının beklendiği haber verildi.

Politis gazetesi “Sembolik mi Esaslı Bir Hareket Mi?- Silah Ambargosunun Kaldırılması Bu Hafta İçinde” başlıklı haberinde, bu hamlenin esasında, Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinde, 32 yıl önce yasayla düzenlenmiş olan önemli bir bozukluğu düzelteceğini yazdı.

Ambargonun kaldırılmasının, cephanelik (mühimmat) ve diğer savaş malzemelerinin tedarikiyle alakalı olduğunu ve bunun ABD’nin 2020 yılıyla ilgili milli savunma bütçesine ilişkin yasanın bir parçasını teşkil ettiğini kaydeden gazete, ABD parlamentosu ve senatosunun ilgili metinlerine göre, ambargonun kaldırılmasının bahse konu yasanın oylanmasının ardından geçerli olacağına işaret etti.

ABD Başkanının, Amerikan Kongresinin ilgili komitelerinin huzurunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümetinin kara para aklanması ve mali denetim konularıyla ilgili tüzüklerle alakalı reform çabalarında ABD’yle işbirliğini sürdürdüğünü onaylamasının yeterli olacağını yazan gazete, üzerinde hem fikir olunan metne göre, Rum Yönetimi’nin, Rus savaş gemilerinin ikmal ve diğer hizmetler için ülke limanlarına erişmesini kabul etmemeyi sürdürmesinin de önkoşul teşkil etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

İlgili metne göre “silah ambargonun kaldırılmasının, ABD’nin Avrupa’daki güvenlik çıkarlarını ileriye götüreceği, aynı zamanda savunmayla ilgili malzemelerle ilgili olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tüm dünyada ABD çıkarları açısından problem teşkil eden ülkelerin de dâhil olduğu diğer ülkelere olan bağımlılığının azaltılmasına katkıda da bulunacağı” öne sürüldü.

İlgili metinde “ABD’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü ve BM’nin çabalarını desteklediği, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO programına ve Barış İçin Ortaklığa katılımına dair net bir ifadenin yer aldığını” da yazan gazete, önerinin yasa olarak oylanmasının ardından, bunun yürürlüğe konması ve ambargonun kaldırılması için imzalanması amacıyla, ABD Başkanına sevk edileceğini bildirdi.

Öte yandan gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayanarak, Rum hükümetinin hiçbir şekilde Rusya veya ABD arasında bir tercih yapmasının söz konusu olmadığını, çünkü Güney Kıbrıs’ın uyguladığı dış politikanın çok taraflı ve farklı aşamalarda olduğuna işaret ettiğini ekledi.

Haber Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Cumhuriyetine Yönelik Amerikan Silah Ambargosu Kaldırılıyor” başlığıyla yer aldı.