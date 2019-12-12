Seferberlik ilan edilmeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkenin kanayan yarası olup, bir türlü düzenlenemeyen trafik konusunda seferberlik ilan edilip, topyekün tüm paydaşların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Avcı, trafikte ölümlerin azalması ve mal kaybının önlenmesi için herkesin akıl yoluyla hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, trafikteki olumsuzlukları gidermek için devletle işbirliğinde çalıştıklarını söyledi.

Teberrüken Uluçay da, trafiğin herkesin sorumluluğunda olduğunu ve ülkede bulunan herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Uluçay, "Meclis olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.