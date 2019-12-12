Meritta, hayvan ve doğasever tutumu ile değerli projelere imza atmaya devam ediyor

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan ve doğasever tutumu ile değerli projelere imza atmaya devam ediyor. Bir yılı aşkın süredir tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmak için faaliyetlerini özveriyle yürüten merkez, bu kez denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve temizlik çalışmaları yürütmek amacı ile sualtındaydı.

Deniz kaplumbağaları ve doğa adına birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren ve bugüne kadar 18 deniz kaplumbağasını tedavi edip yeniden denizle buluşturan Merkez, geçtiğimiz günlerde Alsancak’ta sualtı dalışı gerçekleştirerek atıl haldeki balıkçı ağları, çeşitli plastik ve metal atıkları toplayıp denizlerimizin temiz kalabilmesine katkıda bulundu.

Merit Royal Premium Otel ile Merit Crystal Cove Otel arasında kalan bölgede dalış yapılarak gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliği hakkında detaylı bilgiler veren Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, çöp toplamak için 30 metre sualtına kadar inildiğini belirtti. Dalgıçların deniz çayırlarında irili ufaklı birçok plastik atık topladığını ifade eden Kara, kimyasal atıklar da bulunduğunu aktardı. Sualtının bahçıvanları olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının, okyanusun akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırları ile beslendiklerine işaret eden Kara, bu esnada fark etmeden birçok plastik ve metal atığı da yiyen kaplumbağaların sindirim sistemlerinde tıkanmalar ve yaralanmalar meydana geldiğini kaydetti. Merkeze getirilen 10 hayvandan 8’inde plastik ve metal atıklara rastladıklarını belirten Kara, bu gibi sebeplerle ne yazık ki birçok deniz canlısının yaşamının sonlandığının altını çizdi. Kara: “Denizlerimizde biriken atıklar sadece kaplumbağalar için değil birçok deniz canlısı için de hayati tehlikeler oluşturuyor” dedi.

3 yaşlarındaki yaralı deniz kaplumbağasının bağırsaklarında 120’den fazla atığa rastlandı.

Misina dolanması sonucu ön üyesini kaybederek Merkez’de tedavi altına alınan “Yağmur” isimli yeşil deniz kaplumbağasının, yaklaşık 3 yaşlarında olmasına rağmen, bağırsaklarında 120’den fazla plastik, metal atık ve ip parçasına rastladıklarını aktaran Kara, “Yağmur”un, deniz kirliliğinin ulaştığı vahim boyutların en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

Tibuk: Kirlilik, yaşanabilir bir dünya bırakmamıza engel oluyor

Her alanda plastik kirliliği ile mücadele etmek için birçok projeye gönül veren ve bu projenin de mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, doğanın tüm canlılar olarak bizlerin ortak paydası olduğuna dikkat çekerek bu kirliliğin sadece doğayı değil, bizleri de etkilediğini vurguladı. Özellikle denizlerimizde artan plastik ve ağır metal kirliliğinin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasına engel olduğunu dile getiren Tibuk, sürdürülebilir doğal yaşama katkı sağlamak adına bu tarz etkinliklerin yürütülmesinde öncü olmaya devam edeceğini ve gönülden desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

