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Halkın talebi yerine geldi

Dağyolu köyünün çukurlarla dolu olan yolunun yapımına başlandı

Halkın talebi yerine geldi

Ömer KADİROĞLU
Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Dağyolu (Fota) köyüne ulaşım sağlayan ve yıllardır harap durumda olan yol nihayet yapılıyor. Bölge halkının uzun süren bekleyişi ve isyanının ardından yolun yapımına başlanırken, çalışmalar kapsamında önce asfalt yenilendi. İhtiyaç duyulan yerlere köprü ve banker yapılacağı, menfezlerin temizleneceği, çökme olan yerlerde yolun kesilerek yamalanacağı bildirildi. Çalışmaların geçtiğimiz hafta başladığı ve kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, köy halkına mecbur kalmadıkça söz konusu yolu kullanmamaları ve yolu kullanan sürücülerin ise dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. 
 

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