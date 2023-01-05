Karanlık sırlar aydınlanacak

Suna ERDEN

İsmi birçok adli olayla anılan ve 12 Mayıs 2009 tarihinde cinayete kurban giden Yücel Erol’un kardeşi Öncel Erol’un evinde silah ele geçirildi.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlının ifadesinde silahın öldürülen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Yücel Erol’un silahı sakladığını, zanlının geçtiğimiz aralık ayında çıkarıp tasarrufuna geçirdiği açıklandı. Zanlının silahla birlikte bir iş yerine gidip tehdit yağdırdığı da ifade edildi. Öte yandan silaha balistik inceleme yapılacağı açıklandı.

2 gün tutuklu kalacak

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında zanlı Öncel Erol'un Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada yatak odasında bulunan duvar dolabı içerisinde Blow marka tabanca ve takılı şarjörü içerisinde 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının "tabanca benimdir ve nerede bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Öncel Erol’un gönüllü ifade verip, tabancanın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve kardeşi öldükten sonra birlikte sakladıkları yerden alıp, evine götürdüğünü ve hatıra için sakladığını anlattığını belirtti. Polis, zanlının 30 Aralık 2022 tarihinde bir döviz bürosuna giderek, vezne çalışanına, “Malımı geri isterim. Patronuna söyle, yoksa kötü olacak” dediğini anlattı. Polis, balistik inceleme yapılması gerektiğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.