Girne’de indi-bindi 29 lira oldu

Suna ERDEN

Asgari ücretin net 11 bin 800 olmasına yönelik önceki gün verilen kararın daha mürekkebi kurumadan zam yağmuru başladı.

İlk artış gelen sektörlerden biri toplu taşımacılık oldu. Lefkoşa- Gazimağusa arası gidiş-dönüş 120, Girne-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 100, Lefke-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 110 liraya çıktı.

Şehirlerarası ulaşımının yanı sıra şehir içi dolmuş fiyatları da zamlandı. Lefkoşa şehir içi ulaşımı dün itibari ile 20 lira olurken, Girne bölgesinde 39 liraya kadar çıkıyor. Girne’de indi-bindi olarak tanımlanan bilet ücretleri 29 lira olurken, şehir merkezinden Çatalköy, Ozanköy, Lapta ve Karşıyaka’ya olan mesafelerde bilet ücretleri 39 ile 46 liraya kadar çıkıyor.

Zamdan önce Lefkoşa-Girne gidiş-geliş 60, Gazimağusa-Lefkoşa gidiş-geliş ise 10 lira idi.

Yeni ücret tarifesi açıklandı

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün belirlediği yeni listeye göre dolmuş tarifelerinin tek gidiş fiyatları şöyle:

11 kilometre: 19.78 TL

12-12 kilometre arası: 29, 31 TL

17-21 kilometre arası: 36,75 TL

22-24 kilometre arası: 39, 67 TL

25-27 kilometre arası: 46,15 TL

28-30 kilometre arası 49,85 TL

31,38 kilometre arası: 55, 79 TL

47-52 kilometre arası: 65,28 TL

53-57 kilometre arası: 66,65 TL

58-71 kilometre arası: 69,06 TL

72,87 kilometre arası: 76,23 TL

88-110 kilometre arası: 79,94 TL

111-143 kilometre arası: 85,14 TL

144-160 kilometre arası: 90, 24 TL