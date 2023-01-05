20 yıl önce uyarılmıştık 

Hüseyin ÇİÇEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığıyla ilgili bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Gazimağusa Limanı’nın 2 yıl sonra kullanılamaz hale geleceği uyarısında bulundu ve çare üretilmesi yönünde çalışma yapıldığını söyledi. Arıklı’dan gelen bu uyarının benzeri 23 Nisan 2003’te geçişlerin başlaması sonrasında limanı inceleyen AB yetkilileri tarafından yapılmıştı. AB’nin hazırladığı raporda 200 milyon Euro’luk bir harcamadan söz edilmişti.

Aradan geçen 20 yıllık sürede limanın iyileştirilmesi konusunda herhangi bir yatırım yapılmadığı gibi, sorunlar daha da arttı. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu gemi işletmecisi Yıltan Özkıraç, sistemli çalışılması halinde limandaki tüm sorunların çözülebileceğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Sorunlar çözülmeli

Gazimağusa Limanında durumun işler acısı olduğu ve işlevinin 2 yıla kadar durabileceği iddia edildi. Gemi şirketi işletmecisi, Özkıraç Lifting-Shipping şirketinin sahibi Yıltan Özkıraç, sistemli çalışılması halinde limandaki tüm problemlerin giderilebileceğini belirtti ve “yöneticiler sorunlardan şikayet edeceğine, çözünler” şeklinde konuştu.

Yıltan Özkıraç, Liman İşçileri Şirketi’nin, ortak sayısının, emeklilikler nedeniyle sıfırlandığını ve şu anda Kayyum’un atandığını ve bu durumum 3-4 aydır sürdüğünü belirtti. Bu süreçte 2 kez ihaleye gidildiğini anlatan Özkıraç, her 2 ihalenin de hatalar nedeniyle iptal edildiğini ifade etti. İhalede limanda bulunan araç ve vasıta sahipleri ile ilgili durumlarda belirsizlikler olduğunu ve ancak düzgün bir ihale ile sorunların çözülebileceğine dikkat çeken Özkıraç, “Sorun var diye şikayet edeceğinize, o sorunu neden çözmüyorsunuz, o koltukta oturan kişi olarak sorunu çözmek size düşer” şeklinde konuştu.

Limana giren çıkan belli değil

Özkıraç limandaki en önemli sorunlardan birinin otorite sıkıntısı olduğunu belirtti ve “limana her isteyen serbestçe girip çıkıyor, bunun olmaması lazım bir denetim gerekir” şeklinde konuştu. Liman yollarının da berbat olduğunu belirten Özkıraç, “Bu sorunu çözmek devletin görevidir” dedi. Ekipman eksikliği sorunu olduğunu da belirten Özkıraç , düzgün bir ihale ve düzenli çalışılması halinde Gazimağusa Limanı’nda tüm işlerin yoluna gireceğini kaydetti.