Girne’yi salladı

Girne’nin gözde turistik tesislerinden Merit Park Hotel’de sahne alan Fatih Ürek kelimenin tam anlamı ile muhteşem bir konsere imza attı. “Hayatınız bayramlar gibi olsun” sözleriyle sahneye çıkan Ürek, sahnedeki enerjisinin yanı sıra, son derece şık kostümüyle de göz doldurdu.

Merit Park sahnelerinin tartışmasız en özel gecelerinden birine imza atan, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından olan Fatih Ürek, geceye “Havam Yerinde’’ şarkısı ile start verirken, ilerleyen saatlerde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da eğlencenin temposu hiç düşmedi.

2022’nin ilk ayındaki konsere yoğun ilgi ve katılım gözlendi. Yine en sevilen şarkılarını sevenleri ile söyleyen Fatih Ürek repertuarında, “Meyhaneci, Yalan, Aldırma Deli Gönül” gibi unutulmaz eserlere de yer verdi.

Sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kuran Fatih Ürek, gece boyunca seslendirdiği eşsiz güzellikte şarkılarla ve dans grubunun muhteşem sahne şovlarıyla Merit Park misafirlerine harika anlar yaşattı.

Davulcusu ile birlikte roman havası oynayan ünlü sanatçı, izleyenlerinin arasına katılarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sahnedeki sempatik ve enerjik halleriyle izleyenlerinden tam not aldı.