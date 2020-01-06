Gökçe Kırgız, Maxim Royal’de 3,5 saat sahnede kaldı 100 şarkı seslendirdi

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence mekânı Maxim Royal, yılbaşı gecesi Gökçe Kırgız’ın muhteşem sahnesiyle coştu. Özel tasarım beyaz bir kostüm ile sahneye gelen Gökçe Kırgız, konuklarının yeni yılını kutlayarak performansına başladı.
Saatler 23.45’i gösterdiğinde aniden sahneye gelen şovmen Gediz, Gökçe Kırgız taklidiyle büyük alkış aldı. Kendisi de beyaz giyen ve esprileriyle konukları kahkahalara boğan Gediz, Gökçe Kırgız’ın hatırlatmasıyla doğum gününü sahnede kutladı.
Gediz’in sahneden inmesinden sonra geri sayım yaparak yeni yıla konuklarıyla birlikte giren Gökçe Kırgız, kimsenin bir daha yerlerine oturmasına müsaade etmedi.
Hareketli parçalarıyla temponun düşmesine izin vermeyen Gökçe Kırgız, yoğun istek üzerine sahnesini bir saat uzattı. Toplam 3.5 saat ara vermeden sahnede kalan ve yaklaşık 100 şarkı seslendiren Gökçe Kırgız, kendisiyle birlikte olan tüm konuklarına teşekkür ederek yeni yıllarını tekrar kutladı.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim