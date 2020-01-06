Gökçe Kırgız, Maxim Royal’de 3,5 saat sahnede kaldı 100 şarkı seslendirdi

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence mekânı Maxim Royal, yılbaşı gecesi Gökçe Kırgız’ın muhteşem sahnesiyle coştu. Özel tasarım beyaz bir kostüm ile sahneye gelen Gökçe Kırgız, konuklarının yeni yılını kutlayarak performansına başladı.

Saatler 23.45’i gösterdiğinde aniden sahneye gelen şovmen Gediz, Gökçe Kırgız taklidiyle büyük alkış aldı. Kendisi de beyaz giyen ve esprileriyle konukları kahkahalara boğan Gediz, Gökçe Kırgız’ın hatırlatmasıyla doğum gününü sahnede kutladı.

Gediz’in sahneden inmesinden sonra geri sayım yaparak yeni yıla konuklarıyla birlikte giren Gökçe Kırgız, kimsenin bir daha yerlerine oturmasına müsaade etmedi.

Hareketli parçalarıyla temponun düşmesine izin vermeyen Gökçe Kırgız, yoğun istek üzerine sahnesini bir saat uzattı. Toplam 3.5 saat ara vermeden sahnede kalan ve yaklaşık 100 şarkı seslendiren Gökçe Kırgız, kendisiyle birlikte olan tüm konuklarına teşekkür ederek yeni yıllarını tekrar kutladı.