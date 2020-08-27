İki kişi yaralandı

Ali Cem GÜL

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyreden Van aracın tekeri patlayınca zincirleme kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre zincirleme kaza şöyle gerçekleşti; Radu Guanta (32) isimli sürücü PS 284 Van araç ile Güzelyurt’a giderken, sol arka tekerleği patladı. Guanta, aracını sağ şeride çekip, park etti. Alayköy Polis Karakolu’nda görevli ekipler, araç ve yol güvenliğini sağlamak için önlem aldı. Polis, PS 284 Van aracın arkasına RHA 3631 plakalı aracı koyup, trafik akışını sağlamaya başladı.

Ardı ardına çarpışma yaşandı

Bu esnada Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru NS 978 plakalı araçla seyreden Mehmet Karamustafa isimli sürücü, RHA 3631 plakalı aracı görüp, ani bir şekilde durdu.

Ani bir şekilde duran Karamustafa’nın hemen arkasından NS 624 plakalı aracıyla yakından seyreden Nurcan Kurnaz (50) isimli sürücü ise duramayarak NS 978 plakalı araca arkadan çarptı. O esnada aynı yöne ve aynı şeritte seyreden dursun Tetik (72) yönetimindeki araç da Kurnaz’ın aracına arkadan çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Nurcan Kurnaz ile Dursun Tetik, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.