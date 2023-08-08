Bilgisayarlar inceleniyor

Lefkoşa’da kozmetik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığı dönemde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Halil İbrahim Sarıçam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının iş yerine ait 5 bin 400 TL’yi çaldığı ve Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da kozmetik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde dağıtımcı ve pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2 Ağustos 2023 tarihinde iş yerinin Girne şubesinden teslim aldığı 5 bin 400 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine önceki gün Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmaya çalışırken gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 2 bin 455 TL bulunarak emare alındığını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, iş yerinin bilgisayarlarının inceleneceğini ifade ederek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



