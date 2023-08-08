Eylül’de tamamlanacak 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “işgal altındaki Mağusa şehriyle ilgili olarak kapalı bölge Maraş’a vurgu yapılan birleştirilmiş ve güncellenmiş" bir çalışmanın Eylül ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Bu çalışmanın “İmar ve Yeniden Yerleşim Kurulu Başkanı"yla ilgili istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Hristodulidis, söz konusu çalışmanın, bölgenin yeniden inşası ve bölgeye yeniden yerleşim için devlet, kamu sektörü tarafından Kıbrıs sorununun çözümünün hemen ardından yapılması gereken somut faaliyetleri kapsayacağını sözlerine ekledi.

Sözde “Maraş Belediyesi” tarafından geçen Cumartesi akşamı Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi"nde düzenlenen “anti-işgal etkinliği” bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in etkinlikte yaptığı açıklamaya yer veren Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in etkinliğe katılan kapalı bölge Maraş kökenli Rumlara, "siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü için çalıştığı" güvencesi verdiğini yazdı.

Kıbrıslı Türk ve Rumlardan ortak etkinlik

Gazetede yer alan bir diğer habere göre, sözde “Maraş Belediyesi” Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkanı Nikos Karullas ise açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Rumların, Dünya Barış Günü ve BM Genel Kurulu'nun toplanma günü olan 21 Eylül’de kapalı bölge Maraş’la ilgili ortak bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 09:55