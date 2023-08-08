Yasalar güncellenmeli

Suna ERDEN

Girne’de 2023 yılı Mayıs ayında meydana gelen olayda yönetimindeki yolcu minibüsüne binen 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 60 yaşındaki Cavit Dülek, hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “Cinsel taciz, cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 4 yıl hapse mahkum edildi.

Ağır ceza heyeti, son zamanlarsa özellikle çocuklara karşı cinsel nitelikli suçların arttığını ancak cezaların yetersiz kaldığını vurguladı.

Yargıç, sanığın ceza yasasına göre en fazla 6 yıl hapisle yargılanabileceğini ifade ederek, yasaların güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kararda olgulara değinen ağır ceza yargıcı, sanığın 10 Mayıs 2023 tarihinde

Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 12 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını okşayarak, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın akabinde servisten indiği esnada aynı kız çocuğunun göğüslerini sıktığını ifade etti. Şikayet üzerine sanığın aynı gün tutuklandığını kaydeden Yargıç, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Yargıç, servisteki başka bir öğrencinin de olaya tanık olduğunu ifade etti.

Tacize uğrayan kız çocuğunun psikolog kontrolünden geçirildiğini ve stres bozukluğu teşhisi konduğunu ifade eden Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, ceza yasasında çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçunun 4, cinsel istismar suçunun 6 ve cinsel taciz suçunun 3 yıl hapis öngördüğüne değindi. Yargıç, çocuklara karşı cinsel nitelikli suçların arttığını ancak cezaların yetersiz kaldığını belirterek, “Mahkemelerin daha ağır cezalar vermesi gerekiyor. Günümüz şartlarına göre cezalar düzenlenmelidir” dedi.

Yargıç, sanığı mahkum olduğu 3 davadan 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.