Her kare çok güzel

Mustafa ERKANBozdağ - Bemsa Kültür, Sanat ve Spor Derneği (BEMSA) tarafından düzenlenen "Kıbrıs Doğa ve Manzaraları” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Seçici Kurul (Jüri) Üyeliğini Mehmet Gökyiğit, Mustafa Erkan, Hüseyin Çekirdek yaptı. Her karesinin birbirinden güzel olan 86 fotoğrafın katıldığı yarışmada 31 fotoğraf sergilemeye layık görüldü. Cabacaba Yenilenebilir Enerji Sistemleri yarışmaya sponsorluk yaptı. Dereceye girenler, Birincilik Ödülü: Kemal Atay, İkincilik Ödülü:Kutlay Halkseven, Üçüncülük Ödülü: Duygu Akarsu şeklinde oldu.

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Dernek yarışmanın amacı ve konusu hakkında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Doğa ve Manzaraları” teması ile katılmak isteyen herkese yönelik olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının amacı, doğa bilinci ve farkındalığı yaratmak, Kıbrıs’ın doğasına, doğal yaşamına ve güzelliklerine dikkat çekmek ve çevreyi korumak için bilinç oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.