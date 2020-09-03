‘Ama hükümet  sıcak bakmadı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erhürman, 10 Mart’ta alınan kapanma kararının üzerinden altı ay geçtiğini, bu sürecin heba edildiğini, hükümetin gerekenleri yapmadığını savundu.

Erhürman, virüsle mücadelede en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına toplum olarak çok şey borçlu olunduğunu söyledi.

Erhürman, gerek sağlık çalışanlarının özverisi, gerekse halkın bilinçli tutumu sayesinde kazanılan süreyi hükümetin heba ettiğini, yapılması gerekenleri yapmadığını ifade etti.



Gerek pandemi hastanesi, gerekse hemşire alım prosedürü konusunda bir organizasyona gidilmesini önerdiklerini, ancak hükümetin kimseye kulak vermediğini ifade eden Tufan Erhürman, gelinen noktada hem sağlık, hem ekonomi, hem de eğitim alanlarında ciddi risk ve belirsizlikler oluştuğunu kaydetti.Sağlık ve eğitim personeli alımı konusunun seçim yasaklarının dışına alınması için Meclis’te öneri sunduklarını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin buna da yanaşmadığını, sonuçların ortada olduğunu söyledi.Pandemi sürecinin şimdiye kadar en az zararla atlatılmasında hekimiyle, hemşiresiyle tüm sağlık çalışanlarının ve birinci dönemde eve kapanarak özveri gösteren halkın en önemli rolü oynadığını anlatan Erhürman, yürütmenin ise koordinasyon ve doğru adım atma konusunda ciddi zafiyetler yaşadığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı aktif olmalı”

Dış dünyayla daha fazla temasa ihtiyaç olduğunu ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın iç konulara da daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini ifade eden CTP lideri Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı her alanda liderlik yapabilmeli. Özellikle koordinasyon ve organizasyon süreçlerine daha fazla dahil olması gerektiğini pandemi döneminde bir kez daha gördük” dedi.

Erhürman, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte daha da yakıcı hale geldiğine dikkati çekerek, çok daha aktif bir dış politika gerektiğini de sözlerine ekledi.