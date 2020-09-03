Kitap, kırtasiye ve kıyafet bütçeyi zorluyor

Ömer KADİROĞLU

Yüz yüze eğitimin tam anlamıyla 14 Eylül’de başlayacağı duyuruldu, vatandaşlar çocuklarını okula göndermek için alışverişe çıktı.

Ancak salgın öncesi ile şimdiki fiyatlar arasında oldukça ciddi fark olduğunu gören vatandaş, isyan etti.

Salgın nedeniyle geçirilen kapalılık sürecinde ciddi maddi kayba uğradıklarını ifade eden vatandaşlar, ekonomik koşulların giderek kötüleştiğini, bunun üzerine eğitim masrafları binince daha da zora düştüklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bir çocuğu okula hazırlamak için en az 2 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu, eğitim yılı içerisinde başka masrafların da çıktığını ifade ederek, maddi durumu iyi olmayan aileler için devlet desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar ne dedi?..

Osman Çelikoğlu

“Okul için alışverişe geç de olsa çıktık. Dersler online olarak başladı ancak eksik kitaplar var.

Kırtasiye fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Pandeminin başlarında üç ay kadar evlerimize kapandık ve ciddi bir gelir kaybı yaşadık. Şu an okul alışverişi için paraya ihtiyaç duyuluyor ancak bu yükü nasıl kaldırırız bilemiyoruz. Devlet bu konuda vatandaşa yardımcı olmalıdır. Devlet olarak ‘alamam’ denildiği zaman ‘alacaksın’ kuralını uygulamayacaksın ve gerekirse vatandaşa katkı sağlamalısın. Bugün bir çocuğu okula göndermek için başlangıç olarak 4 bin liraya ihtiyaç duyuluyor ve günümüz şartlarında bu artık çok zor.”

Mehmet Samer

“Okullar açılıyor diye geç de olsa alışveriş yapmaya başladık. Pandemiden dolayı fiyatlar artsa da alternatifimiz olmadığı için almak zorunda kalıyoruz. Pandeminin başlarında evlerimize kapandık ve maddi yönden kayıplar yaşadık. Yaşadığımız kayıplara bir de okulların açılacak olması nedeniyle alışveriş yapma gereği eklenince bütçemiz daha da zora girdi. Şu anda ne kadar minimal hareket edersek o kadar bizim için iyi olacaktır. Geçtiğimiz yıl okul açılışındaki ilk hazırlık harcamamız bin liraydı bu yıl ne kadar olacak bilemiyoruz. Yıl içerisinde ihtiyaçlar devam edeceği için çok zor bir dönem bizi bekliyor olacak.”

Simge Barçın



“Okul alışverişine başladık. Hiçbir şey net olmadığı için ne yapacağımızı bilemedik. Temel ihtiyaç olan kalem, defter, çanta gibi malzemeleri almaya geldik. Pandemi döneminde bütçelerimizde ciddi sıkıntılar yaşadık ve buna okulların açılması da eklenince bir hayli zora girdik. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl kırtasiye malzeme fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Bir şeylerden kısarak çocuklarımızın eğitim hakkını vereceğiz. Çok sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Bugün bir çocuğu okula hazırlamak için ilk masraf 2 bin 500 liradır. Yıl içerisinde de masraf yapmaya devam ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Remzi Elbruz Atalay

“Okul alışverişine ufaktan başlamış olduk. Bu yıl pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalılık yaşadık ve bu halkın bütçesini olumsuz etkiledi. Bu süreçte insanlar alım gücünü daha fazla kaybetmiş oldu. Durumu iyi olanlar var ancak bütçesi zayıf kişiler bu yükün altından zor kalkar. Bu yıl fiyatlarda ciddi bir artış var. Bir çocuğu okula hazırlamak için başlangıç olarak 2 bin liraya ihtiyaç vardır. Durumu iyi olmayan aileler için devlet de sorumluluk üstlenip hazırlık desteği sağlamalıdır. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Hakan Kokur

“Okulların açılıp açılmayacağı henüz çelişkili olsa da ufaktan bir alışveriş yapmaya çıktım. Defter, kalem, kitap gibi birtakım gereçleri almaya geldim ki çocuğum kendi kendine evde ders yapabilsin. Bütçe olarak pandemi nedeniyle biraz geriye düştük. İş yerimi tekrar açsam da müşteri potansiyelim düştü. Bir yerlerden kısarak çocuklarımın eğitimi için harcamalar yapacağım. Okulların açılabileceği yönünde pek bir inancım da yoktur. Kapalılık sürecinde altyapı hazırlayacaklarına sadece yeme içme derdinde oldular. Bugün bir çocuğu okula hazırlamak için aşağı yukarı bin lira gibi bir bütçeye ihtiyacımız vardır.”

İbrahim Başarır

“Okul ihtiyaçlarını karşılamakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi süreci insan ayrımı yapmadan herkesi fakirleştirdi. İster istemez maddi güçlük çekiyoruz. Eğitimde de normal alışverişlerimizde de kemerleri sıkmak zorunda kaldık. Bir çocuğun eğitim hazırlığı için ilk harcama olarak 2 bin liraya ihtiyaç duyuluyor ve bu yükün altından birçok vatandaş kalkamaz durumdadır. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Fatma Demirelişçi

“Okullar açılacak diyorlar ancak henüz net bir açıklama olmadığı için okul alışverişine çıkmadık. Online eğitim sistemine başlandı ancak yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. Bu yıl pandemi nedeniyle birçok insan maddi yönden olumsuz etkilendi. Birikimler tükendi ve insanlar okul alışverişi yükünün altından kalkamaz. Bir çocuğu bugün okula hazırlayabilmek için 2 bin liranın üzerinde bir bütçeye ihtiyaç vardır. İçerisinde bulunduğumuz şartlarda bu yükün altından hiçbir veli kalkamaz. Devletin alım gücünü kaybeden vatandaşlara çocukların eğitimi için destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir an önce her şey eskisi gibi olur.”

Zehra Erim

“Okul alışverişine henüz yeni başladık. Bu yıl fiyatlar çok yükseldi ve iki çocuğum var. Yalnızca kitaplar için bin liranın üzerinde bir bütçeye ihtiyaç duyuyoruz. Kırtasiye alışverişi de eklenince zor bir durumla karşı karşıyayız. Bu yıl eğitimden yana kafamız çok karışık ve çocuklarımızı okula korkarak göndereceğiz. Bir çocuğu okula hazırlayabilmek için en az 2 bin liraya ihtiyaç vardır.

Bu yıl pandemi de insanların ekonomisine ciddi bir darbe vurduğu için zor bir eğitim yılı bizi bekliyor.”