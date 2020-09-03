‘Barış ve istikrarı zehirler’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD’nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir” dedi. Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının bölgesel barış ve istikrarı zehirlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington şubesi SETA-DC'nin düzenlediği online panelde Türk Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasıyla, bölgesel hidrokarbon meselelerinin uluslararası ilgi kazandığını belirtti.



Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin her zaman diyalog yanlısı olduğunun altını çizen Oktay, "Ancak, ne Yunanistan'dan ne de GKRY'den ne de Doğu Akdeniz'deki egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan 3'üncü taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz" diye konuştu.ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının Kıbrıs sorunun çözümüne hizmet etmediğini vurgulayan Oktay, "Avrupa Birliğinin de GKRY'yi kendi kurallarına uymadığı halde aralarına almaları sorunu daha zor ve kompleks bir hale getirmişti. Şimdi de silah ambargosunu kaldırmak, sorunu daha kompleks hale getirecektir" değerlendirmesine yer verdi.Oktay, sorunun çözümüne odaklanılması gerektiğini belirterek, "Umuyoruz ki seçimlerin hemen ardından ABD hükümeti bu kararından döner ve Kıbrıs sorununu daha da kompleks hale getirmek yerine çözüme bir katkı sunar" diye konuştu.