Değişim kaçınılmaz

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, ülkedeki sistemin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu, sistemin devamı halinde sorunların artacağını savundu

Verilen bilgiye göre; Arıklı seçim çalışmaları kapsamında önceki gece Lefkoşa Surlarıiçi’ni dolaştı. Gezi sırasında yaptığı sohbetlerde Arıklı, KKTC’de sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.



Arıklı “Biz bu seçimlerin son Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu iddia ediyoruz. Bundan sonraki seçimler Devlet Başkanlığı seçimi olacak. KKTC de bu sistem devam ettikçe sorunlarımız azalmayacak, artacak. Bu kötü sistemin faturasını çocuklarımız ödeyecek” dedi.ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına da değinen Arıklı; “Bugün Doğu Akdeniz’de artık saflar belli olmuştur. Bir yanda hilal, diğer yanda haç. Haça hizmet eden Suudi Arabistan, Mısır, BAE gibi Batının uşağı sahtekar hilalciler de var. Safların bu kadar ayrıştığı bu dönemde, KKTC’nin başına geçecek Cumhurbaşkanının zihniyeti, kimliği ve duruşu çok önemli. Anavatanla durmadan kavga eden, Ruma şirin gözükmek için kırk takla atan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Anavatanın da, Kıbrıs Türkünün de ciddi sıkıntıları olur” dedi.