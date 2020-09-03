Kuzeyde ve güneyde 5 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 724, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 643 test yapıldı, her iki kesimde de 5’er vaka tespit edildi.Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 Covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

2 bin 643 test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saat içinde 5 yeni Covid-19 vakası saptandı. Rum sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; dün toplam 2 bin 643 test yapıldı, 5 kişinin testi pozitif çıktı. Pandeminin başladığı günden bu yana Güney’de saptanan vaka sayısı bin 495'e yükseldi.