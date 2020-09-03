Merit ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde kampanya düzenlendi

Merit Crystal Cove ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası Merit Crystal Cove Hotel ’de gerçekleşti.Covid 19 sürecinde kan bağışının azalması ve ihtiyacın artması sebebi ile Merit Crystal Cove ve Kızılay işbirliğinde hotel ve casino çalışanları kan bankasına kan bağışında bulundu. Covid 19 sebebi ile kan stoklarının önemli ölçüde azaldığını ileten Kızılay yetkilileri, kan bağışı yapabilecek herkesin yardımda bulunması konusunda çağrıda bulundu. Merit Crystal Cove Hotel yetkilileri kan bağışının her insan için son derece hayati önem taşıdığını ifade ederek Kızılay’a bu konuda yardımda bulunabildikleri için mutlu olduklarını, Ada’nın önde gelen kuruluşlarından biri olarak ellerinden gelen tüm desteği her zaman göstereceklerini iletti.