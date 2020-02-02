Korhan Saygıner, repertuvarına eklediği eşsiz parçalarla dinleyenlerine müzik ziyafeti sundu

Girne’nin en gözde mekânlarından, Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da her Cuma olduğu gibi geçtiğimiz gece de Korhan Saygıner unutulmaz bir geceye imza attı.

Başarılı yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle bilinen Korhan Saygıner’i sevenleri yalnız bırakmadı.

Sahnede yaklaşık iki buçuk saat kalan Saygıner, repertuvarına eklediği eşsiz parçalar ile Letafet Lounge Bar misafirlerine müzik ziyafeti sundu.

Korhan Saygıner’in vokalistliğini yapan Nejla Aykılıç, geceye başarılı yorumu ve şık görüntüsüyle renk kattı.

Geceye katılan her yaştan konuk, Saygıner’in en güzel parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Repertuvarında daha çok Türkçe sanatçıların parçalarına yer veren Saygıner, dinleyenlerinin de eşliğiyle Türkiye’nin en gözde sanatçılarından olan Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Kenan Doğulu gibi isimlerin parçalarını seslendirdi.

Ocak ayı boyunca eğlencede hızını kaybetmeyen Letafet Lounge Bar, Korhan Saygıner konserlerine Şubat ayında da devam edecek.