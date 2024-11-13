Fantazi müziğinin sevilen sanatçılarından Bülent Serttaş geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa’da sahne aldı.

Rezervasyonların çok süre öncesinden dolduğu konserde sahneye “ Yıllar Utansın “ parçası ile giriş yapan sanatçı performansına alkışlar eşliğinde başladı . Tüm parçaların tamamını konuklarla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı kulakların pasını sildi .

Ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat süren konserin ardından misafirlere Merit Lefkoşa Hotel & Casino çalışanlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı

