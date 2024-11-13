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Kulakların pasını sildi

Bülent Serttaş, Merit Lefkoşa’da ‘Yıllar Utansın’ şarkısıyla başladığı konserinde tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu 

Kulakların pasını sildi
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 Fantazi müziğinin sevilen sanatçılarından Bülent Serttaş geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa’da sahne aldı.

      Rezervasyonların çok süre öncesinden dolduğu konserde sahneye “ Yıllar Utansın “ parçası ile giriş yapan sanatçı performansına alkışlar eşliğinde başladı . Tüm parçaların tamamını konuklarla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı kulakların pasını sildi
    Ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat süren konserin ardından misafirlere Merit Lefkoşa Hotel & Casino çalışanlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı 
 

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