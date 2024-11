‘Herkesi batırdılar’

Serdar ŞENGÜL

Uzun yaz tatili sonrasında açılan mecliste Başkanlık krizinin devam etmesi vatandaşların siyasete olan güvensizliğini daha da artırdı. Mecliste yaşanan gerilimin hiç kimseye fayda sağlamadığını belirten vatandaşlar, ekonominin ağır darbeler aldığını düşünüyor ve geleceğe ilişkin endişelerini dile getiriyor.

İşte görüşler:

Ziya Öncü

“Meclisteki başkanlık seçimi tartışmaları devam ediyor. Halk bir yandan kendi dertleriyle uğraşırken bir de bunların dertleriyle uğraşıyor. Sorunları çözsünler diye seçtiklerimiz daha fazla sorun yaratıyor. Bugünkü siyasi yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir. En kısa zamanda erken bir seçime gidilmelidir. El altından ayak oyunlarıyla seçtim oldubitti demeye getirilmemelidir.”

Çetin Bilmem

“Meclis başkanlığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Bu memleket kokmuş bir memleket oldu. Baştakiler böyle yaparsa alttakiler ne yapsın? İnsanlar bunları gördükçe halkın da bir birlerine güven kaybı oluşuyor. Bir rezilliktir gidiyor ve hala daha çözemediler. Bugünkü siyasi yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir.”

Mehmet Irmakoğlu

“Meclisteki tartışmalar devam ediyor. Seçilen kim seçilmeyen kim belirsizdir. Seçimin iptal edilip tekrar bir seçim yapılması gerekiyor. Parlamenter sistem kokuştu ve kesinlikle artık sürdürülebilir bir yapı değildir. Derhal başkanlık sistemine geçilmelidir ki bunun Kıbrıs’ın güneyine baktığımızda daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Aydın Beşir

“Meclisteki tartışma sürüyor ve yasalar geçmiyor. Bu memlekette artık her şeye alıştık. Onlar başta biz de bakıyoruz ve hiç bir şey olacağı da yoktur. Bugün içinde bulunduğumuz sistem kesinlikle sürdürülebilir değildir ve artık halkın artık sokağa dökülmesi ve bu yapıya karşı durması gerekiyor.”

Uygar Kalmaz

“Şu anda meclis başkanı yasal olarak yoktur. Ben hukukçuyum ve bu işin tartışılacak hiçbir yanı yoktur. UBP kendi adayını kendince ilan etti ancak gayri yasaldır. Bu durumu görebilmek için hukukçu olmak da gerekmez sokaktaki insan bile bunun yasal olmadığını bilir. Bana kalırsa şu anda ve halen mevcut başkan Zorlu Töre’dir. Bugünkü siyasi yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir ve hemen bir erken seçime gidilmelidir.”

Songur Uğurgil

“KKTC meclisinde hala başkanlık tartışmaları sürüyor. Mecliste yasa geçirmek yerine koltuk tartışması yapılıyor ve bunu doğru bulmuyoruz. Bugünkü siyasi yapı sürdürülebilir değildir ve kendi aralarında bir anlaşmaya varmaları ya da erken bir seçime gidilmesi gerekiyor.”

Hasan Bıçaklı

“Mecliste başkanlık tartışmaları devam ediyor. Çıkarlar doğrultusunda seçilenler bugün ülkeyi bu hale getirdi. Bugün içinde bulunduğumuz siyasi yapı kesinlikle sürdürülebilir. Bir erken seçime gidilmelidir ancak bireysel çıkarlar doğrultusunda değil ülke çıkarları doğrultusunda yöneticiler seçmeliyiz.”

Pembe Hüseyin

“Meclis’te son yaşanılanlar herkesin malumudur gerçekten bir vatandaş olarak yakıştıramıyorum ve mecliste insan gibi görevini yerine getiren kimse yok. Almış oldukları maaşları da hak ettiklerini kesinlikle düşünmüyorum. 141 gündür hiçbir icraatları olmadı alacakları maaşları gerçekten içlerine sindiriyorlar mı ? Hayret ediyorum.”

Hatice Melda

“KKTC olarak meclis içinde olanlar bizlere asla yakışmıyor. Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyeyiz ve bizi daimi üye yapacaklar ancak bizlerin bu halini görenlere karşı mahcup oluyoruz. Bu olanları vatandaş olarak hakketmedik ve vekiller şu an aldıkları meblağın en az yarısını hak ediyorlar bence. İleriye gideceğimize gerilere doğru gidiyoruz çok yazık.”

Hasan Karakaş

“Bu olanlara aslında şaşırmamak gerek hem iktidar hem muhalefet bu topluma her şeyi yaşattılar daha ne görebiliriz inanın artık merak bile etmiyorum. Ekonomik olarak durumumuz ortadayken meclisin çalışıp karar üretmesi gerekirken bu olanlar ne yazık ki bizlerin de suçu çünkü onları biz başımıza getirdik. Bakalım daha neler göreceğiz. Aldıkları parayı hakkettiklerini de düşünüyorsa vekillerimiz bir sıkıntı yok demektir.”

Faik Korgan

“Vatandaşın mutfağı yanıyor şu an her şey ateş pahası ve piyasada denetim dahi yok ve buna rağmen meclis çalışmıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak başımıza daha ne gelebilir ki inanın bilmiyorum. Şu an ekonomi güneye kaydı bunu da düşünmüyorlar vekillerimiz. Biz vatandaşı düşünen kimse kalmadı. Vekiller bence aldıkları parayı hakketmiyor.”

Mehmet Özarman

“KKTC olarak battık ve bittik bu siyasilerin iş bilmezlikleri yüzünden durum daha da kötüye gidiyor. Meclisin bu durumu içler acısı şu an ve vatandaş olarak hizmet beklerken yaşattıklarına bakın, bu filmde perde artık kapanmıştır ve aldıkları paraları hakketmiyorlar ne yazık ki. En çok mağdur olan da bizleriz onlara dokunulamaz ve bir şey de olmaz.”

Süheyla Argüden

“Şu anda meclisin içinde olanlara bakıldığında içler acısı bir haldeyiz. İlkokul çocukları gibi sınıflar arası kavgaya tutuşuyorlar bunlara biz alışık değiliz ve siyasilere zerre güvenim kalmadı. Özel sektörde bir gün çalışmazsan para kesiliyor. Bunlar 141 gündür hiçbir şey yapmadan 200 bin liranın üzerinde para alıyor. Olan biz halka oluyor .”