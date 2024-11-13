‘Tarihi bir adım’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya çapında huzur, güvenlik, istikrar, refah ve barış markası olmaya aday olduğunu belirterek, "Gönül ve ülkü birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur." dedi.

Ortak alfabe kararına değinen Bahçeli, "Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür." görüşünü paylaştı.

Bahçeli, KKTC'nin, Bişkek Zirvesi'ne onur konuğu ve gözlemci üye ülke olarak katılmasının, kısa zamanda resmi üyelikle taçlanmasının dileği olduğunu ifade etti.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 17 Şubat 1931'de Adana'da söylediği "Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir" sözüne işaret ederek, "Sadece çağın ve zamanın felsefi ruhuna farklı anlamlar yüklemekle sınırlı kalmamalıyız. Bunun yanında, belki daha da ötesinde, gözlerini açan tarihin, ayağa kalkan coğrafyanın bilcümle mesajlarını satır satır almanın ve anlamanın sırrına erişmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Ortak alfabe, Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülküde birliğin, ülkede birliğin, ilkede birliğin tıpkı derelerin çağlayıp denizlerle buluşması gibi, Türk Devri'nde gerçekleşeceğine canıgönülden inanıyor, Türkistan'da tarihin yeniden kaleme alınacağını ümit ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında huzur, güvenlik, istikrar, refah ve barış markası olmaya; karanlığın ortasından güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir, buna da ziyadesiyle layıktır. Gönül ve ülkü birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur."

